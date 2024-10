Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 28,23 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 28,23 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 28,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 192.231 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,14 Prozent wieder erreichen. Bei 20,00 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,858 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,93 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 08.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,31 Prozent auf 28,39 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

