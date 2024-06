Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verbilligt sich am Montagnachmittag

Deutsche Telekom im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 22,60 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 22,60 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,52 EUR. Bei 22,77 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.301.566 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 18,13 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,894 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,39 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,09 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.

