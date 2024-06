Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Montagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,72 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 22,72 EUR zu. Bei 22,77 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,77 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 187.944 Stück.

Bei 23,40 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,99 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,894 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,39 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 16.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 3,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,94 Mrd. EUR – ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,84 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

