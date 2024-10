Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Donnerstagnachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 28,27 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 28,27 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 28,33 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.580.354 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 0,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 20,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,25 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,863 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,93 EUR.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 28,39 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 27,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,80 EUR je Aktie belaufen.

