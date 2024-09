Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Mittag nach

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 25,89 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 25,89 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 25,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,00 EUR. Zuletzt wechselten 3.585.398 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 27,02 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 19,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,770 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,856 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 32,64 EUR angegeben.

Deutsche Telekom gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

