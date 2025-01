Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 30,47 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 30,47 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 30,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,22 EUR. Zuletzt wechselten 1.695.259 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 30,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,02 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 20,73 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 31,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,770 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,898 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,64 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 26.02.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,87 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich