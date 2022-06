Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 20.06.2022 16:22:00 Uhr 1,9 Prozent auf 18,44 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,22 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 4.540.764 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,31 EUR) erklomm das Papier am 01.06.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (14,47 EUR). Mit Abgaben von 27,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,04 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.023,00 EUR – ein Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 26.390,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Deutsche Telekom die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie freundlich: Verhandlung über Klage iranischer Bank verschoben - Telekom soll Zugang zur "letzten Meile" ermöglichen

Atos-Aktie fällt zweistellig: Atos will Unternehmen möglicherweise aufspalten

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com