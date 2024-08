Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 25,10 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 25,10 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 25,05 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 25,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.650.741 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 25,34 EUR erreichte der Titel am 19.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,99 EUR ab. Mit Abgaben von 24,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,898 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,59 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,31 Prozent auf 28,39 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,84 EUR je Aktie.

