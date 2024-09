Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag kaum bewegt

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,03 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 26,03 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,05 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 25,99 EUR. Bei 26,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 210.715 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2024 auf bis zu 27,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 3,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 25,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,852 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,64 EUR an.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

