Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 30,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 30,37 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 30,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 861.182 Stück.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,78 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 1,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 17.04.2024 auf bis zu 20,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 31,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,898 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,64 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 14.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,56 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,87 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels fester

Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen