Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 22,14 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 22,14 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 22,07 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 2.373.878 Stück.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2023 (18,50 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,43 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,893 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,23 EUR aus.

Am 16.05.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

