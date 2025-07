Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,07 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 31,07 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,26 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,01 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.532.223 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 13,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,45 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 24,53 Prozent Luft nach unten.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,41 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 39,82 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent auf 29,76 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Deutsche Telekom dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

