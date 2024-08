Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom stabilisiert sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Wert von 25,10 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 25,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,11 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 25,03 EUR. Bei 25,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 645.859 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,34 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2024. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 0,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,04 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,15 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,890 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,59 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 08.08.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,31 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,83 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab