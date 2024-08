Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 25,07 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,07 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 25,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 25,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,09 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.727 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,34 EUR erreichte der Titel am 19.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,04 EUR. Dieser Wert wurde am 23.08.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 24,06 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,890 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,59 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,31 Prozent auf 28,39 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2024 aus.

