Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 18,93 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 18,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 149.794 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 24.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 4,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 30,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,78 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 10.11.2022. Das EPS lag bei 0,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.979,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 22.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,59 EUR fest.

