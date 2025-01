Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Nachmittag vor

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 30,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 30,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 30,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.935.970 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 30,78 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 2,21 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 20,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2024). Abschläge von 31,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,898 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,50 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 28,50 Mrd. EUR gegenüber 27,56 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Deutsche Telekom dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,87 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus