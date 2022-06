Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit Abschlägen

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 23.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 18,56 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 18,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 223.314 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei einem Wert von 19,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,47 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 28,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,04 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 28.023,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26.390,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,57 EUR je Aktie belaufen.

