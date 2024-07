Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom wird am Nachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 24,19 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 24,19 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,14 EUR. Bei 24,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.332.808 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,41 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,91 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2023 Kursverluste bis auf 18,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,904 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,59 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 16.05.2024. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 3,09 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 08.08.2024 gerechnet.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,84 EUR je Aktie.

