Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 34,71 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 34,71 EUR. Bei 34,73 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 34,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 228.878 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,52 Prozent. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,73 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 67,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,64 EUR an.

Am 14.11.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von -0,21 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 29,37 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Am 07.05.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

