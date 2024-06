Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 23,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,0 Prozent auf 23,10 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,16 EUR an. Bei 22,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.537.961 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR. 1,30 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 09.08.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,770 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,894 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,39 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 16.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,42 Prozent auf 27,94 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus

Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Verluste