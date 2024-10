Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Donnerstagmittag an

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 27,87 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 27,87 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 28,13 EUR. Bei 27,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.470.424 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 28,33 EUR erreichte der Titel am 17.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,65 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 20,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,866 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,93 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,79 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus

Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren abgeworfen