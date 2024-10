Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 28,04 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 28,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 28,13 EUR. Bei 27,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.746.057 Deutsche Telekom-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,33 EUR) erklomm das Papier am 17.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 1,03 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 20,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Abschläge von 28,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,866 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,93 EUR.

Am 08.08.2024 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,79 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus

Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren abgeworfen