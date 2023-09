Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 20,47 EUR abwärts.

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,5 Prozent auf 20,47 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 20,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,61 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.204.570 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,97 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 17,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Mit einem Kursverlust von 15,24 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,53 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 10.08.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.221,00 EUR im Vergleich zu 28.168,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

