Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 22,09 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 22,09 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 21,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,06 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 220.525 Aktien.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 5,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 19,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,768 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,83 EUR aus.

Am 09.11.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,78 EUR je Aktie.

