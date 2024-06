Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom büßt am Nachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 23,22 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 23,22 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 23,17 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.390.970 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 23,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 09.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 20,32 Prozent wieder erreichen.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,894 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,39 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 3,09 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen