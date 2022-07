Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 26.07.2022 09:22:00 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 18,06 EUR. Bei 18,06 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,09 EUR. Bisher wurden heute 186.373 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2022 auf bis zu 19,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 6,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 24,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,72 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.023,00 EUR im Vergleich zu 26.390,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Deutsche Telekom am 11.08.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

