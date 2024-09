Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom büßt am Donnerstagmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 26,24 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 26,24 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,24 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 26,59 EUR. Bisher wurden heute 1.295.718 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Bei 27,02 EUR markierte der Titel am 17.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 2,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 19,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,852 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 32,64 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 28,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

