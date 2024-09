Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 26,35 EUR.

Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 26,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 754.738 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 27,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 2,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,92 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,852 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,64 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

