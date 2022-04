Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag fester

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 17,74 EUR. Bei 17,74 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 17,63 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.860.878 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 19.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 6,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (14,47 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,80 EUR aus.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 24.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28.934,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.622,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,75 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2022 terminiert. Schätzungsweise am 11.05.2023 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,46 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Telekom-Tochter T-Mobile US schraubt Jahresziele hoch - Aktie springt an

Cellnex äußert Interesse an Funkturmtochter der Deutschen Telekom - Aktien in Grün

Verizon-Aktie tiefer: Gewinnwarnung für 2022

