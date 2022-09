Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Kurseinbußen

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 12:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 17,62 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,51 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,74 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.250.438 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,61 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,18 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 21,76 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,06 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 26.593,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 26.593,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2022

Trading Idee: Deutsche Telekom - Kursrutsch unter 200er-EMA!

Telefonica Deutschland-Aktie stabil: O2 kooperiert bei Antennenstandorten mit Wettbewerbern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Deutsche Telekom