Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Kursplus

Um 04:22 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 18,98 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 19,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.212.687 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.11.2022 bei 19,86 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,20 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,94 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 28.979,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.877,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 22.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,59 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

