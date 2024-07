Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Montagnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 24,19 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 24,19 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.286.105 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 29.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,43 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,99 Prozent wieder erreichen. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 09.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 30,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,904 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,59 EUR aus.

Am 16.05.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent auf 27,94 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 08.08.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

