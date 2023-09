Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag im Plus

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 20,03 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 20,03 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,04 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,87 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.537.250 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 17,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 13,38 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,58 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.221,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.168,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Telekom am 09.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

