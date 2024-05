Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 21,86 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 21,86 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,89 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.200.864 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 7,04 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2023). Mit Abgaben von 15,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,893 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,23 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 16.05.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 27,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

