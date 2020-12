Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE legt zu

Das Papier von Deutsche Wohnen SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 43,07 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 13.579 Punkten steht. Der Kurs der Deutsche Wohnen SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,21 EUR zu. Mit einem Wert von 42,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Wohnen SE-Aktie belief sich zuletzt auf 74.046 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2020 erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.03.2020 bei 27,66 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 44,10 EUR. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 2,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 164.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Gesamtwert von ca. EUR 24,2 Mrd. sowie Pflegeimmobilien mit 12.200 Pflegeplätzen und Appartements für Betreutes Wohnen im Wert von EUR 1,3 Mrd.

