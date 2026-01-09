DAX25.124 ±-0,0%Est505.945 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -0,4%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.591 -0,6%Euro1,1643 -0,1%Öl62,54 -0,3%Gold4.466 -0,3%
Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im Oktober

09.01.26 08:14 Uhr

DOW JONES--Der deutsche Dienstleistungssektor ist schwach ins vierte Quartal gestartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Umsätze im Dienstleistungsbereich (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) im Oktober gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent. Gegenüber dem dritten Quartal ergibt sich damit ein Minus von 1,0 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 02:15 ET (07:15 GMT)