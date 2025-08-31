DAX23.906 -0,6%ESt505.359 -0,7%Top 10 Crypto15,46 -2,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin93.917 -2,5%Euro1,1681 ±0,0%Öl68,09 -0,3%Gold3.410 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX unter Druck -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Rheimetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Caterpillar-Aktie in Rot: Trump-Zölle treiben Kosten weiter in die Milliarden Caterpillar-Aktie in Rot: Trump-Zölle treiben Kosten weiter in die Milliarden
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.

Deutscher Einzelhandel startet schwach ins 2. Halbjahr - 'eher Geld für Urlaub'

29.08.25 10:54 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel ist überraschend schwach in das zweite Halbjahr gestartet. Im Juli seien die Umsätze preisbereinigt um 1,5 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Analysten wurden vom Dämpfer überrascht. Sie hatten im Schnitt eine stabile Entwicklung erwartet, nachdem die Erlöse im Juni um 1,0 Prozent gestiegen waren.

Wer­bung

Überdurchschnittlich schwach waren die Umsätze im Internet- und Versandhandel. Hier meldet das Bundesamt einen Umsatzrückgang um preisbereinigt 3,8 Prozent. Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln trug mit einem Rückgang um 1,8 Prozent ebenfalls zur schwachen Entwicklung bei.

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, rechnet in den kommenden Monaten nicht mit einer wesentlichen Besserung. Demnach sei kein Aufwärtstrend des privaten Konsums zu erwarten. Gitzel verwies auf die gestiegene Sparneigung wegen schwacher Konjunkturmeldungen.

Darüber hinaus geben die Menschen in Deutschland ihr Geld eher für den Urlaub aus. Bei Ausgaben für Lebensmittel und sonstige Güter werde hingegen gespart, "was die Einzelhandelsumsätze auch im zweiten Halbjahr grundsätzlich belasten wird", sagte Gitzel./jkr/la/mis