Deutscher Einzelhandelsumsatz für Juli nach oben revidiert

DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Juli schwächer gesunken als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, fielen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,9 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 1,5 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,6 Prozent höher.

September 16, 2025 00:50 ET (04:50 GMT)