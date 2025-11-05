AKTIE IM FOKUS: Qiagen unter Druck - RBC rechnet mit schwachem Schlussquartal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein vorsichtiger Ausblick auf das laufende vierte Quartal hat die jüngste Kursschwäche der QIAGEN-Aktie am Mittwoch verstärkt. Als zweitschwächster Titel im DAX hinter Siemens Healthineers fielen Qiagen um 4,3 Prozent. Das Tagestief von gut 38 Euro bedeutete den niedrigsten Stand seit Anfang Oktober.

Wer­bung Wer­bung

Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist hatte am Vorabend die Bilanz zum dritten Quartal veröffentlicht. Analyst Tycho Peterson von der Bank Jefferies attestierte dem Unternehmen zwar eine solide Entwicklung mit Umsätzen und Ergebnissen über den Erwartungen; er wies allerdings darauf hin, dass Qiagen an den Zielen für das Gesamtjahr festgehalten habe. Das wiederum impliziere nun ein schwächeres Schlussquartal 2025.

So dürfte das Wachstum im Kerngeschäft im vierten Quartal nur noch 2 Prozent betragen, er habe hingegen mit 5 Prozent gerechnet, so Peterson. Seit Jahresbeginn würde sich das Wachstum somit erheblich abschwächen. Grund hierfür seien makroökonomische Herausforderungen inklusive des Shutdowns der US-Regierung.

Anleger hatten sich im Vorfeld der Quartalszahlen zurückgehalten. In den vergangenen sieben Handelstagen war der Qiagen-Kurs um 6,5 Prozent gefallen. Am Vortag hatte sich die Aktie nach zwischenzeitlichen Verlusten am Ende noch knapp über der 200-Tage-Linie gehalten, die als wichtiger längerfristiger Trendindikator gilt. Am Mittwoch ist die Aktie deutlich unter diese Linie gefallen./bek/ajx/stk