Deutscher Einzelhandelsumsatz für September nach unten revidiert

13.11.25 09:46 Uhr

DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels haben sich im September schwächer entwickelt als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stagnierten die preisbereinigten Umsätze gegenüber dem Vormonat. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Zuwachs von 0,2 Prozent gemeldet worden.

Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 0,1 Prozent höher.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 03:47 ET (08:47 GMT)