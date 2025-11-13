Deutscher Einzelhandelsumsatz für September nach unten revidiert
13.11.25 09:46 Uhr
DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels haben sich im September schwächer entwickelt als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stagnierten die preisbereinigten Umsätze gegenüber dem Vormonat. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Zuwachs von 0,2 Prozent gemeldet worden.
Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 0,1 Prozent höher.
