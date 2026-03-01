Deutscher Industrieumsatz steigt im Januar

DOW JONES--Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Januar gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent. Der für Dezember vorläufig gemeldete monatliche Umsatzrückgang von 1,4 Prozent wurde auf 0,4 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im Januar kalenderbereinigt um 1,3 Prozent höher.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 03:08 ET (07:08 GMT)