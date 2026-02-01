DAX24.796 ±-0,0%Est506.000 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.411 -0,8%Bitcoin65.749 -1,5%Euro1,1795 ±0,0%Öl67,01 +1,1%Gold4.917 +5,5%
Deutschland übernimmt 25 Prozent von Tennet

03.02.26 14:23 Uhr

ARNHEIM (dpa-AFX) - Deutschland steigt beim niederländischen Stromnetzbetreiber Tennet ein und wird 25,1 Prozent von Tennet Deutschland übernehmen. Dafür werde der Bund rund 3,3 Milliarden Euro investieren über die staatliche Förderbank KfW, teilte Tennet in Arnheim mit. In Deutschland ist Tennet der größte Übertragungsnetzbetreiber.

Der Teilverkauf der deutschen Aktivitäten des niederländischen Staatsunternehmens war erwartet worden. Im September wurde bekannt, dass sich drei weitere Investoren mit insgesamt 46 Prozent beteiligen werden. Das Mutterunternehmen wird den Angaben zufolge knapp 29 Prozent an der deutschen Tochter behalten./xx/DP/jha