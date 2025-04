Deutschlands wichtigster Autohafen rechnet mit vollen Parkflächen

Von Stephen Wilmot

DOW JONES--Der ausgreifende Hafen von Bremerhaven dürfte sich in den nächsten Wochen in einen Großparkplatz für Luxusautos verwandeln. Der Hafenbetreiber BLG Logistics hat Anfragen von deutschen Autoherstellern erhalten, dort vorübergehend mehr Fahrzeuge abzustellen. Die Konzerne loten ihre Optionen mit Blick auf die 25-prozentigen Autozölle aus, die US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche in Kraft gesetzt hat.

Noch haben sich die Hersteller aber nicht auf den zusätzlichen Parkraumbedarf festgelegt. "Sie bereiten sich auf alle möglichen Szenarien vor", sagte BLG-Vorstandschef Matthias Magnor, Vorstandsvorsitzender der BLG. Der Logistiker prüft selbst Szenarien für sein Geschäft, darunter eine eventuelle Halbierung der Fahrzeugverschiffung mit den USA als Folge der Zölle.

Der Anteil der Fahrzeugtransporte in die USA oder von dort nach Bremerhaven macht derzeit rund 30 Prozent des jährlichen BLG-Umschlags von rund 1,5 Millionen Fahrzeugen aus. Im Autohafen Bremerhaven können aktuell 70.000 Fahrzeuge abgestellt werden. Vor einem Jahr beschloss die BLG, die Lagerkapazitäten weiter auszubauen, nachdem der Autohandel durch die Covid-19-Pandemie und die Sanktionen gegen Russland jahrelang Unterbrechungen verzeichnet hatte.

Weil Exporteure ihre Lieferungen in die USA derzeit in der Hoffnung zurückhalten, dass die Zölle nur vorübergehend gelten, staut sich bereits die Containerfracht in den europäischen Häfen, sagte Magnor. Der BLG gehört die Hälfte des größten europäischen Containerterminalunternehmens Eurogate. Auf alle Waren, die aus der Europäischen Union verschifft werden, wird ab heute ein Zollsatz von 20 Prozent erhoben, und zwar als Teil der so genannten reziproken Zölle des Weißen Hauses. "Was wirklich alle sehr nervös macht, ist die Unabsehbarkeit dieser aktuellen Situation", sagte Magnor.

