DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagnachmittag im Keller

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von DEUTZ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 10,1 Prozent auf 4,00 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 10,1 Prozent auf 4,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 3,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,41 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 1.833.343 Aktien.

Bei 6,41 EUR markierte der Titel am 02.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,41 Prozent. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,33 EUR.

Am 08.08.2024 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 420,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 506,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Am 06.11.2025 wird DEUTZ schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,576 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

