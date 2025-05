DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 7,62 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 7,62 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,70 EUR zu. Bei 7,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 666.194 Stück gehandelt.

Bei 7,95 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,27 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 3,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 52,23 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,183 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,60 EUR an.

DEUTZ veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 489,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 454,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,596 EUR fest.

