DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag kaum bewegt

Die Aktie von DEUTZ hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die DEUTZ-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,57 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die DEUTZ-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 7,57 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 7,61 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 7,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,56 EUR. Bisher wurden heute 182.698 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,95 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 51,88 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,60 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 30.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 489,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 454,70 Mio. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,596 EUR im Jahr 2025 aus.

