DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagnachmittag in Rot

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 4,68 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 4,68 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 4,62 EUR. Bei 4,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 316.193 DEUTZ-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,41 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.07.2024 erreicht. 36,85 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2024 bei 3,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,123 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,45 EUR.

DEUTZ ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. DEUTZ hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,17 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 430,40 Mio. EUR, gegenüber 516,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,67 Prozent präsentiert.

DEUTZ wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der DEUTZ-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,387 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

