DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 6,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 6,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 289.518 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,95 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,03 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 83,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,181 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Am 20.03.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 507,80 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 523,20 Mio. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,628 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

