DEUTZ Aktie News: Bullen treiben DEUTZ am Montagvormittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 13,5 Prozent.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 13,5 Prozent im Plus bei 5,63 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 5,70 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 149.389 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,35 EUR an. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 11,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 3,64 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 35,32 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,202 EUR. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 8,83 EUR.

DEUTZ ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 454,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 517,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,666 EUR in den Büchern stehen haben wird.

