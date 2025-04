DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Kursplus

So bewegt sich DEUTZ

Die Aktie von DEUTZ zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 6,78 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,78 EUR zu. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 6,80 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 53.700 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 14,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 86,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,60 EUR für die DEUTZ-Aktie.

DEUTZ ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 507,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 523,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,628 EUR je Aktie belaufen.

